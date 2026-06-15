Ольмо — о ничьей с Кабо-Верде: права на ошибку больше нет

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Кабо-Верде (0:0) опубликовал обращение к болельщикам на своей странице в социальной сети.

«Дебют получился не таким, как мы хотели. Мы понимаем, что сделали хорошо, а что нужно улучшить. На чемпионате мира нет права на ошибку — здесь всё по максимуму. Мы показали, на что способны, и докажем это снова. Можете не сомневаться — с этой командой до конца. Вперёд, Испания», — написал Ольмо.

Встреча завершилась нулевой ничьей. Испанцы нанесли 27 ударов (семь – в створ), создали 2,29 ожидаемого гола (xG) и владели мячом 74% времени. Сборная Испании выступает в группе E, следующий матч команда проведёт 18 июня против Уругвая.