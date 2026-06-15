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Тренер Аргентины Скалони ответил на вопрос об участии Месси в матче со сборной Алжира

Тренер Аргентины Скалони ответил на вопрос об участии Месси в матче со сборной Алжира
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос об участии форварда национальной команды Лионеля Месси в матче 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 года с Алжиром. Игра пройдёт 17 июня, начало встречи — в 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лео Месси всегда был на поле, когда Аргентина в нём нуждалась, и завтрашний день не станет исключением», — приводит слова Скалони журналист Гастон Эдул на своей странице в социальной сети Х.

На групповом этапе турнира сборной Аргентины предстоит встретиться с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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