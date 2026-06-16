Рюдигер поделился мнением о возвращении Моуринью в мадридский «Реал»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился мнением о новом главном тренере команды Жозе Моуринью.

«Такой тренер, как Моуринью, – это просто мечта. Я готов работать с ним», – приводит слова Рюдигера Madrid Zone.

Португальский наставник вернулся в «Реал» спустя 13 лет после ухода. Моуринью сменил Альваро Арбелоа, который пришел в клуб в январе этого года после отставки Хаби Алонсо.

Экс-тренер «Бенфики» заключил со «сливочными» контракт, рассчитанный до середины 2029 года. Моуринью ранее занимал пост главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год. В тот период он завоевал с командой титул чемпиона Испании, а также Кубок и Суперкубок Испании.