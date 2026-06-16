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Саудовская Аравия — Уругвай: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026, 16 июня 2026

Саудовская Аравия — Уругвай: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026
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В ночь с 15 на 16 июня состоится матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Саудовской Аравии и Уругваем. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступит Маурицио Мариани (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 1:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Аль-Харби, Аль-Хайбари, Аль-Давсари, Аль-Джуваир, Канно, Аль-Шамат, Аль-Бурайкан.

Уругвай: Муслера, Варела, Оливера, Араухо Вильчес, Касерес, Винья, Вальверде, Бентанкур, Угарте, Виньяс, Нуньес.

Во 2-м туре саудовская национальная команда встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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