«Тоттенхэм» включился в борьбу за Тонали с «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

«Тоттенхэм» проявляет серьёзный интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали. Главный тренер Роберто Де Дзерби рассматривает 26‑летнего итальянца в качестве игрока, способного усилить центр поля, сообщает журналист Фабрицио Романо.

«Тоттенхэм» готов конкурировать за Тонали с «Манчестер Сити» и «Арсеналом». Отмечается, что лондонский клуб намерен продемонстрировать серьёзность своих планов в рамках нового проекта.

Тонали выступает за «Ньюкасл» с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2028‑го. В сезоне‑2025/2026 полузащитник провёл 53 матча, забил три гола и отдал шесть голевых передач. «Ньюкасл» в завершившемся сезоне АПЛ финишировал 12-м.