Эффенберг раскритиковал Клоппа за слова про Нагельсмана

Бывший игрок «Баварии» Штефан Эффенберг раскритиковал экс-наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа за слова о главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсмане. Ранее Клопп, выступающий в роли эксперта на немецком телевидении, сказал в эфире, что Нагельсман «пока что» выбирает состав сборной, поскольку «пока что» является главным тренером Германии. В матче 1-го тура чемпионата мира — 2026 немцы разгромили Кюрасао — 7:1.

«Так недопустимо, он обращается к миллионам зрителей. И вдобавок ко всему он ещё и расхохотался. Такие комментарии можно сделать за кружкой пива в баре, но уж точно не перед миллионами зрителей. Это неприемлемо», — сказал Эффенберг в интервью Sport1.