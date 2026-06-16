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Эффенберг раскритиковал Клоппа за слова про Нагельсмана

Эффенберг раскритиковал Клоппа за слова про Нагельсмана
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Бывший игрок «Баварии» Штефан Эффенберг раскритиковал экс-наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа за слова о главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсмане. Ранее Клопп, выступающий в роли эксперта на немецком телевидении, сказал в эфире, что Нагельсман «пока что» выбирает состав сборной, поскольку «пока что» является главным тренером Германии. В матче 1-го тура чемпионата мира — 2026 немцы разгромили Кюрасао — 7:1.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6'     1:1 Комененсия – 21'     2:1 Шлоттербек – 38'     3:1 Хаверц – 45+5'     4:1 Мусиала – 47'     5:1 Браун – 68'     6:1 Ундав – 78'     7:1 Хаверц – 88'    

«Так недопустимо, он обращается к миллионам зрителей. И вдобавок ко всему он ещё и расхохотался. Такие комментарии можно сделать за кружкой пива в баре, но уж точно не перед миллионами зрителей. Это неприемлемо», — сказал Эффенберг в интервью Sport1.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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