Эффенберг раскритиковал Клоппа за слова про Нагельсмана
Поделиться
Бывший игрок «Баварии» Штефан Эффенберг раскритиковал экс-наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа за слова о главном тренере сборной Германии Юлиане Нагельсмане. Ранее Клопп, выступающий в роли эксперта на немецком телевидении, сказал в эфире, что Нагельсман «пока что» выбирает состав сборной, поскольку «пока что» является главным тренером Германии. В матче 1-го тура чемпионата мира — 2026 немцы разгромили Кюрасао — 7:1.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Германия
Окончен
7 : 1
Кюрасао
1:0 Нмеча – 6' 1:1 Комененсия – 21' 2:1 Шлоттербек – 38' 3:1 Хаверц – 45+5' 4:1 Мусиала – 47' 5:1 Браун – 68' 6:1 Ундав – 78' 7:1 Хаверц – 88'
«Так недопустимо, он обращается к миллионам зрителей. И вдобавок ко всему он ещё и расхохотался. Такие комментарии можно сделать за кружкой пива в баре, но уж точно не перед миллионами зрителей. Это неприемлемо», — сказал Эффенберг в интервью Sport1.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июня 2026
-
00:33
-
00:28
-
00:26
-
00:09
-
00:07
- 15 июня 2026
-
23:58
-
23:55
-
23:52
-
23:33
-
23:30
-
23:23
-
23:19
-
23:17
-
23:16
-
23:08
-
22:49
-
22:42«Брайтон» объявил о приобретении Коштиньи Официально
-
22:42
-
22:40
-
22:21
-
22:16
-
22:03
-
22:00
-
21:52
-
21:51«Ювентус» выкупил Бога у «Ниццы» Официально
-
21:49
-
21:39
-
21:27
-
21:27
-
21:23
-
21:18
-
21:11
-
21:08
-
20:56
-
20:50