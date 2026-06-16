Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Думфрис: не отвечаю на вопросы о «Реале». «Интер» — в моём сердце

Думфрис: не отвечаю на вопросы о «Реале». «Интер» — в моём сердце
Дензел Думфрис
Комментарии

Защитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис заявил, что не намерен обсуждать переход в мадридский «Реал» во время чемпионата мира. Футболист подчеркнул, что полностью сосредоточен на выступлении национальной команды.

«Сейчас я не отвечаю на вопросы о «Реале», я сосредоточен на чемпионате мира. Болельщики «Интера» знают, что я чувствую к клубу. «Интер» — в моём сердце. Лучшее воспоминание? Оно ещё не закрыто, я здесь, на чемпионате мира, а дальше — посмотрим. Сейчас всё — ЧМ», — цитирует Думфриса DAZN.

Сборная Нидерландов 14 июня сыграла вничью с Японией (2:2) в матче 1-го тура группового этапа, Думфрис провёл на поле все 90 минут. Следующую встречу нидерландцы проведут 20 июня со сборной Швеции. Команды выступают в группе F вместе со сборными Туниса и Японии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица ЧМ-2026
Календарь ЧМ-2026
Материалы по теме
Конате и Думфрис подписали контракты с «Реалом» неделю назад, до избрания Переса — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android