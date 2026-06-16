Думфрис: не отвечаю на вопросы о «Реале». «Интер» — в моём сердце

Защитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис заявил, что не намерен обсуждать переход в мадридский «Реал» во время чемпионата мира. Футболист подчеркнул, что полностью сосредоточен на выступлении национальной команды.

«Сейчас я не отвечаю на вопросы о «Реале», я сосредоточен на чемпионате мира. Болельщики «Интера» знают, что я чувствую к клубу. «Интер» — в моём сердце. Лучшее воспоминание? Оно ещё не закрыто, я здесь, на чемпионате мира, а дальше — посмотрим. Сейчас всё — ЧМ», — цитирует Думфриса DAZN.

Сборная Нидерландов 14 июня сыграла вничью с Японией (2:2) в матче 1-го тура группового этапа, Думфрис провёл на поле все 90 минут. Следующую встречу нидерландцы проведут 20 июня со сборной Швеции. Команды выступают в группе F вместе со сборными Туниса и Японии.