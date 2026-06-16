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Неймар возобновит тренировки на этой неделе — источник

Неймар возобновит тренировки на этой неделе — источник
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34-летний нападающий сборной Бразилии Неймар может вернуться в команду. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист прошёл дополнительные обследования и возобновит тренировки уже на этой неделе.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 21'     1:1 Винисиус Жуниор – 32'    

Напомним, Неймар восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Он пропустил первый матч сборной Бразилии с Марокко (1:1) на ЧМ-2026. Ожидается, что он вернется на поле 20 июня во встрече 2-го тура с Гаити.

Чемпионат мира — 2026 проходит в трёх странах — США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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