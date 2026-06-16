Неймар возобновит тренировки на этой неделе — источник

34-летний нападающий сборной Бразилии Неймар может вернуться в команду. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, футболист прошёл дополнительные обследования и возобновит тренировки уже на этой неделе.

Напомним, Неймар восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Он пропустил первый матч сборной Бразилии с Марокко (1:1) на ЧМ-2026. Ожидается, что он вернется на поле 20 июня во встрече 2-го тура с Гаити.

Чемпионат мира — 2026 проходит в трёх странах — США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.