Мбаппе опубликовал пост в преддверии матча Франция — Сенегал на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на своей странице в социальной сети Х опубликовал пост, посвящённый матчу 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года. В этой встрече сборная Франции сыграет с командой Сенегала. Игра пройдёт 16 июня, начало матча — в 22:00 мск.

Форвард выложил своё фото в форме национальной команды, которое подписал фразой: «Завтра, поехали!!!»

Фото: Из личного архива Мбаппе

На групповом этапе турнира французской национальной команде предстоит встретиться с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.