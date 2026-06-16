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Мбаппе опубликовал пост в преддверии матча Франция — Сенегал на ЧМ-2026

Мбаппе опубликовал пост в преддверии матча Франция — Сенегал на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на своей странице в социальной сети Х опубликовал пост, посвящённый матчу 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года. В этой встрече сборная Франции сыграет с командой Сенегала. Игра пройдёт 16 июня, начало матча — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Форвард выложил своё фото в форме национальной команды, которое подписал фразой: «Завтра, поехали!!!»

Фото: Из личного архива Мбаппе

На групповом этапе турнира французской национальной команде предстоит встретиться с Сенегалом, Ираком и Норвегией.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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