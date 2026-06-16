Саудовская Аравия — Уругвай: Аль-Амри открыл счёт на 41-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Саудовской Аравии и Уругваем. Игра проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу Саудовской Аравии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 41-й минуте счёт открыл защитник сборной Саудовской Аравии Абдулела Аль-Амри.

Во 2-м туре саудовская национальная команда встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

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