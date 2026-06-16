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«Индепендьенте» предложил «Спартаку» € 2,1 млн за 50% прав на Барко — источник

«Индепендьенте» предложил «Спартаку» € 2,1 млн за 50% прав на Барко — источник
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«Индепендьенте» сделал «Спартаку» улучшенное предложение о покупке 50% прав на полузащитника Эсекьеля Барко в размере $ 2,5 млн (€ 2,1 млн). Ранее аргентинский клуб был готов заплатить $ 1,5 млн (€ 1,3 млн). Об этом сообщает De La Cuna Al Infierno.

По информации источника, в «Индепендьенте» ожидают, что «Спартак» может не принять указанное предложение. Не исключено, что команда из Авельянеды вновь увеличит сумму за покупку 50% прав на Барко, желающего вернуться в Аргентину.

Барко играет за московский клуб с лета 2024 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение полузащитника со «Спартаком» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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