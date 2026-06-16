«Здорово, что с такими крепышами из Кабо-Верде». Генич — о сенсации в матче Испании на ЧМ

Известный российский комментатор Константин Генич прокомментировал результат матча 1-го тура группы Н между сборной Испании и национальной командой Кабо-Верде, который закончился ничейным счётом 0:0.

«Ну, есть первая сенсация. 😝

Жаль, что со сборной Испании. И здорово, что с такими крепышами из Кабо-Верде 😉», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Следующий матч сборная Испании проведёт 21 июня с национальной командой Саудовской Аравии, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Кабо-Верде же сыграет со сборной Уругвая 22 июня, начало встречи запланировано на 1:00 по московскому времени.