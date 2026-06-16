Тренер сборной Испании высказался о положении команды на ЧМ-2026 после ничьей с Кабо-Верде

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о перспективах команды на ЧМ-2026 после неожиданной ничьей в матче 1-го тура группы H с Кабо-Верде (0:0).

«Подобные соревнования чрезвычайно ровные и сложные. У каждой команды свои особенности, и Кабо-Верде очень хорошо делало то, что умеет. Если бы мы забили в первом тайме, матч был бы совсем другим. Этот результат напоминает нам, что нужно продолжать расти и совершенствоваться. Мы спокойны и убеждены, что турнир длинный и впереди ещё семь встреч», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).