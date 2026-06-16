Моуринью заинтересован в подписании игрока сборной Германии в «Реал» — Sky Sport Germany

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью впечатлён игрой полузащитника сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечи. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, португальский специалист уже запросил информацию о ситуации 25-летнего футболиста. Конкуренцию «сливочным» в борьбе за Нмечу могут составить «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Подчёркивается, что потенциальный трансфер был бы дорогим, но в контракте игрока есть пункт о выкупе в размере € 70 млн, который можно активировать в 2027 году.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: