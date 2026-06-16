Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью заинтересован в подписании игрока сборной Германии в «Реал» — Sky Sport Germany

Моуринью заинтересован в подписании игрока сборной Германии в «Реал» — Sky Sport Germany
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью впечатлён игрой полузащитника сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечи. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, португальский специалист уже запросил информацию о ситуации 25-летнего футболиста. Конкуренцию «сливочным» в борьбе за Нмечу могут составить «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Подчёркивается, что потенциальный трансфер был бы дорогим, но в контракте игрока есть пункт о выкупе в размере € 70 млн, который можно активировать в 2027 году.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Думфрис: не отвечаю на вопросы о «Реале». «Интер» — в моём сердце

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android