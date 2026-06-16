«Отвозил Испанию». Погребняк — об игре 40-летнего Возиньи в матче ЧМ с Испанией

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк высказался об игре 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде Жозимара Возиньи в первом матче группового этапа чемпионата мира с национальной командой Испании. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Возинья – отВОЗИл Испанию.

В 40 лет провести такую встречу – 🔝.

Выстояло Кабо-Верде 👏👏👏», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Следующий матч сборная Испании проведёт 21 июня с национальной командой Саудовской Аравии, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Кабо-Верде же сыграет со сборной Уругвая 22 июня, начало встречи запланировано на 1:00 мск.