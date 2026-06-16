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Тренер сборной Бельгии высказался о ничьей в матче с Египтом на ЧМ-2026

Тренер сборной Бельгии высказался о ничьей в матче с Египтом на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия прокомментировал ничейный результат во встрече с Египтом (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19'     1:1 Хани – 66'    

«Первый матч чемпионата мира всегда непрост. Особенно потому, что мы играли с одной из лучших команд Африки. И они забили с первого же удара. Нельзя позволять такой команде выходить вперёд, потому что это сыграет им на руку. Они могут перейти в оборону и полагаться на Салаха и Мармуша в атаке. У них просто очень много талантливых футболистов.

Важно, что мы отыгрались и смогли сравнять счёт благодаря вышедшему на замену игроку. Это показывает, насколько важна команда. У нас даже были шансы на победу, но их вратарь спасал, а мы попали в штангу. Это был отличный матч между двумя хорошими командами. И мы начинаем турнир с набранного очка», — приводит слова Гарсии HLN.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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