Симон рассказал о словах тренера Испании после сенсационной ничьей с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Голкипер сборной Испании Унай Симон рассказал о разговоре с главным тренером команды Луисом де ла Фуэнте после сенсационной ничьей с Кабо-Верде (0:0) на ЧМ-2026.

«Он сказал нам продолжать настаивать на своём, продолжать работать. Нам не хватило именно реализации моментов. Если бы мы забили, матч сложился бы совершенно иначе. Нам не хватило только этого, и я уверен, что наша сборная обязательно это исправит», — приводит слова Симона Marca.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).