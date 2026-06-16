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Симон рассказал о словах тренера Испании после сенсационной ничьей с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Симон рассказал о словах тренера Испании после сенсационной ничьей с Кабо-Верде на ЧМ-2026
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Голкипер сборной Испании Унай Симон рассказал о разговоре с главным тренером команды Луисом де ла Фуэнте после сенсационной ничьей с Кабо-Верде (0:0) на ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Он сказал нам продолжать настаивать на своём, продолжать работать. Нам не хватило именно реализации моментов. Если бы мы забили, матч сложился бы совершенно иначе. Нам не хватило только этого, и я уверен, что наша сборная обязательно это исправит», — приводит слова Симона Marca.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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