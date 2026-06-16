Тренер Кабо-Верде высказался о ничьей в матче с Испанией. Для команды это был дебют на ЧМ

Главный тренер команды Кабо-Верде Бубишта прокомментировал результат своей сборной в первом матче группового этапа чемпионата мира с национальной командой Испании. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Эта игра имеет огромное значение для нашей страны. Мы стремились продемонстрировать миру потенциал нашей сборной и нашу стойкость.

Эмоциональная реакция главного тренера, слёзы Возиньи, стала результатом многолетнего тяжёлого труда. Мы продемонстрировали отличную игру в обороне. Хотя Возинья является частью команды уже много лет, мы не склонны выделять отдельных личностей. Его спокойствие стало возможным благодаря надёжной работе всех игроков перед ним.

Мы отдаём должное командам, которые считаются аутсайдерами. Благодаря высокой организованности и общему выравниванию уровня футбола сегодня они способны конкурировать с лучшими сборными. Несмотря на то что Испания доминировала во владении мячом, это не означало полного контроля над игрой. Наша команда была бы рада действовать в более атакующем ключе на протяжении всей встречи, как это удалось в концовке.

Мы гордимся тем, чего достигла наша фантастическая сборная в дебютном матче на чемпионате мира. Сохраняя хладнокровие, мы с верой в свой стиль готовимся к встрече с жёсткой командой Уругвая. Впереди три сложных матча, но наша смелость позволяет нам смотреть в будущее с оптимизмом.

Ничья с таким грандом, как Испания, принесла нам неоценимую стабильность и уверенность. Мы доказали, что способны конкурировать на самом высоком уровне, и именно эту цель мы перед собой ставили», — приводит слова Бубишты официальный сайт ФИФА.

Кабо-Верде сыграет со сборной Уругвая 22 июня, начало встречи запланировано на 1:00 мск.