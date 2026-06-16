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Ферран Торрес отреагировал на новости о возможном переходе в «ПСЖ»

Ферран Торрес отреагировал на новости о возможном переходе в «ПСЖ»
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Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал информацию о потенциальном переходе в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижский клуб видит в испанском футболисте замену для Брэдли Баркола в случае его ухода.

«Я ничего не знаю о «ПСЖ», и мне всё равно [на эти слухи]», — приводит слова Феррана Торреса Sport.es.

В минувшем сезоне нападающий «Барселоны» принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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