Ферран Торрес отреагировал на новости о возможном переходе в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес прокомментировал информацию о потенциальном переходе в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что парижский клуб видит в испанском футболисте замену для Брэдли Баркола в случае его ухода.

«Я ничего не знаю о «ПСЖ», и мне всё равно [на эти слухи]», — приводит слова Феррана Торреса Sport.es.

В минувшем сезоне нападающий «Барселоны» принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: