Салах установил уникальное достижение среди африканских игроков на чемпионатах мира

Отдав голевую передачу в эпизоде с первым голом Египта в матче с Бельгией (1:1) на ЧМ-2026, Мохамед Салах стал первым африканским футболистом в истории (с 1966 года, с начала ведения подобной статистики), который отметился результативным действием на чемпионате мира в свой день рождения, сообщает OptaJoe на своей странице в социальной сети X.

Салах во встрече с Бельгией вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте. Он отметился результативной передачей на Эмама Ашура.

Во 2-м туре группы G бельгийская национальная команда встретится с Ираном (21 июня), в 3-м туре — с Новой Зеландией (27 июня). Египет во 2-м туре сыграет с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).