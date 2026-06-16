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Салах установил уникальное достижение среди африканских игроков на чемпионатах мира

Салах установил уникальное достижение среди африканских игроков на чемпионатах мира
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Отдав голевую передачу в эпизоде с первым голом Египта в матче с Бельгией (1:1) на ЧМ-2026, Мохамед Салах стал первым африканским футболистом в истории (с 1966 года, с начала ведения подобной статистики), который отметился результативным действием на чемпионате мира в свой день рождения, сообщает OptaJoe на своей странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19'     1:1 Хани – 66'    

Салах во встрече с Бельгией вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте. Он отметился результативной передачей на Эмама Ашура.

Во 2-м туре группы G бельгийская национальная команда встретится с Ираном (21 июня), в 3-м туре — с Новой Зеландией (27 июня). Египет во 2-м туре сыграет с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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