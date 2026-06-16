Роналду опубликовал пост в преддверии дебюта сборной Португалии на ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию на странице в социальной сети X в преддверии матча с ДР Конго в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года (17 июня).

«Осталось два дня», — написал Роналду, сопроводив публикацию фотографиями с тренировки национальной команды.

Игра между сборными Португалии и ДР Конго пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Во 2-м туре группы K португальская национальная команда встретится с Узбекистаном (23 июня), в 3-м туре — с Колумбией (28 июня). ДР Конго во 2-м туре сыграет с Колумбией (24 июня), в 3-м туре — с Узбекистаном (28 июня).

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