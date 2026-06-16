«Футбол — это бизнес». Черданцев — о перерыве на водопой в матчах ЧМ

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал наличие пауз на водопой на встречах чемпионата мира 2026 года.

«Много разговоров насчёт перерыва на водопой. Это не перерыв на водопой. Это чисто американская фишка для телевидения. Американские игровые виды спорта заточены под телевизионную рекламу. Именно поэтому американские лиги такие богатые. Основные виды спорта в США – баскетбол и американский футбол – состоят из четвертей, что даёт дополнительные окна для рекламы внутри матча. Бейсбол, где нет как таковых перерывов по своей структуре, вообще идеален для рекламы, поэтому он самый коммерческий вид спорта в США. Там за трансляцию может быть более 20 рекламных блоков.

Футбол со своим консерватизмом из двух таймов по 45 минут (этому регламенту более 150 лет) очень мешает телевизионщикам: права на такие события, как ЧМ и ЛЧ, дорожают, а по сборам от продажи рекламы любой телеканал ограничен ровно одним перерывом между таймами. Именно поэтому в большинстве футбольных стран футбол почти полностью ушёл в платный сегмент, в том числе в США на разные интернет-платформы.

ФИФА настоятельно требует, чтобы хотя бы часть трансляций в стране, купившей права на ЧМ, были на эфирном (бесплатном) канале. Так было раньше и с Лигой чемпионов, но сейчас маркетинг УЕФА от этой благотворительности отказался.

Поэтому паузы на водопой при температуре +20°C сделаны на ЧМ не из-за заботы о здоровье игроков, а потому что проданы по шесть минут в каждом матче рекламного времени для американских бродкастеров.

Футбол — это бизнес, брат. Уже давным-давно», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.