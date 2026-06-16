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Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира в матче с Испанией

Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира в матче с Испанией
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Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира во встрече с национальной командой Испании в 1-м туре ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

Несмотря на 74% владения мячом со стороны сборной Испании, Кабо-Верде в матче допустило всего один фол — это минимальный показатель в истории встреч чемпионатов мира (с 1966 года), сообщает OptaJoe на своей странице в социальной сети X.

Напомним, на ЧМ-2026 сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде со счётом 0:0.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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