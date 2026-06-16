Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира в матче с Испанией

Сборная Кабо-Верде установила рекорд чемпионатов мира во встрече с национальной командой Испании в 1-м туре ЧМ-2026.

Несмотря на 74% владения мячом со стороны сборной Испании, Кабо-Верде в матче допустило всего один фол — это минимальный показатель в истории встреч чемпионатов мира (с 1966 года), сообщает OptaJoe на своей странице в социальной сети X.

Напомним, на ЧМ-2026 сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде со счётом 0:0.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.