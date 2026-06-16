Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль отреагировал на ничью Испании в дебютном матче ЧМ-2026 с Кабо-Верде

Ямаль отреагировал на ничью Испании в дебютном матче ЧМ-2026 с Кабо-Верде
Комментарии

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль в своём аккаунте в социальной сети прокомментировал ничейный результат «Фурия Роха» в матче с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. 18-летний вингер вышел на поле на 71-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Первый матч на чемпионате мира, и мы зарабатываем очко. Знаем, что это долгое соревнование, а наша цель всё ещё далеко. Будем продолжать работать. Всё сложится так, как мы хотим, не сомневайтесь.

Я хочу поблагодарить бога за то, что он позволил мне снова играть после травмы, а также мою семью, ведь они всегда были рядом со мной, поддерживали и сопровождали меня на каждом шагу», — написал Ямаль.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Кабо-Верде

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android