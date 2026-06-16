Ямаль отреагировал на ничью Испании в дебютном матче ЧМ-2026 с Кабо-Верде

Нападающий сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль в своём аккаунте в социальной сети прокомментировал ничейный результат «Фурия Роха» в матче с Кабо-Верде (0:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. 18-летний вингер вышел на поле на 71-й минуте.

«Первый матч на чемпионате мира, и мы зарабатываем очко. Знаем, что это долгое соревнование, а наша цель всё ещё далеко. Будем продолжать работать. Всё сложится так, как мы хотим, не сомневайтесь.

Я хочу поблагодарить бога за то, что он позволил мне снова играть после травмы, а также мою семью, ведь они всегда были рядом со мной, поддерживали и сопровождали меня на каждом шагу», — написал Ямаль.

Чем уникален Ламин Ямаль: