Фернандо Муслера стал самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая на ЧМ

Вратарь Фернандо Муслера стал самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая на чемпионатах мира. Голкипер вышел в стартовом составе в матче 1-го тура группового этапа между национальными командами Уругвая и Саудовской Аравии. На момент написания новости идёт второй тайм, счёт в пользу саудовцев 1:0.

Муслера вышел на поле в возрасте 39 лет 364 дней. До этого момента самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая был центральный защитник Диего Годин, который в 2022 году провёл матч в возрасте 36 лет 285 дней.

Следующий матч уругвайцы проведут с национальной командой Кабо-Верде 22 июня. Начало встречи запланировано на 1:00 мск.