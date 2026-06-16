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Фернандо Муслера стал самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая на ЧМ

Фернандо Муслера стал самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая на ЧМ
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Вратарь Фернандо Муслера стал самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая на чемпионатах мира. Голкипер вышел в стартовом составе в матче 1-го тура группового этапа между национальными командами Уругвая и Саудовской Аравии. На момент написания новости идёт второй тайм, счёт в пользу саудовцев 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Аль-Амри – 41'     1:1 Араухо Вильчес – 80'    

Муслера вышел на поле в возрасте 39 лет 364 дней. До этого момента самым возрастным игроком в истории сборной Уругвая был центральный защитник Диего Годин, который в 2022 году провёл матч в возрасте 36 лет 285 дней.

Следующий матч уругвайцы проведут с национальной командой Кабо-Верде 22 июня. Начало встречи запланировано на 1:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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