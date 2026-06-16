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Тилеманс рассказал, как Бельгия пыталась остановить Салаха в матче ЧМ-2026

Тилеманс рассказал, как Бельгия пыталась остановить Салаха в матче ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс рассказал, как команда пыталась остановить нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха (1:1) в первом туре матча ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19'     1:1 Хани – 66'    

«Мы уже играли против Салаха и всей их команды. Таков был план. Мы старались ограничить его касания и не позволять им использовать быстрые контратаки. В некоторые моменты у них это получалось, и они создавали моменты. Но мы понимаем, что можем сыграть лучше», — приводит слова Тилеманса Yahoo Sports.

Салах в матче с Бельгией вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 76-й минуте. Он отметился результативной передачей на Эмама Ашура.

Во 2-м туре группы G бельгийская национальная команда встретится с Ираном (21 июня), в 3-м туре — с Новой Зеландией (27 июня). Египет во 2-м туре сыграет с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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