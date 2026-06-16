Неймар рискует пропустить матч Бразилии с Гаити на ЧМ-2026 — Симплисио

Нападающий сборной Бразилии Неймар, вероятно, не сможет принять участие в матче с Гаити во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года, который состоится 20 июня. Об этом сообщает журналист Раиса Симплисио на странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент 34-летний форвард находится под наблюдением врачей, но проводит тренировки с физическими упражнениями.

Неймар восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Нападающий не принял участие в матче с Марокко (1:1) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. В 3-м туре пентакампеоны встретятся с Шотландией (25 июня).

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