Тренер Испании рассказал, почему Ямаль и Уильямс не вышли в старте игры с Кабо-Верде на ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, почему нападающие Ламин Ямаль и Нико Уильямс не вышли в стартовом составе матча первого тура ЧМ-2026 со сборной Кабо-Верде (0:0).

«Наша цель — постепенно давать им минуты, чтобы они набрали уверенность и игровой ритм. В следующих матчах они должны быть готовы лучше», — приводит слова приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Ямаль появился на поле на 71-й минуте, а Нико Уильямс вышел на 87-й.

Во 2-м туре группы H испанская национальная команда встретится с Саудовской Аравией (21 июня), в 3-м туре — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во 2-м туре сыграет с Уругваем (22 июня), в 3-м туре — с Саудовской Аравией (27 июня).