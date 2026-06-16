Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Аргентина — Алжир, кто покажет

17 июня состоится матч 1-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Алжира. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» в Канзас-Сити (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 4:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Кинопоиск».

Во 2-м туре сборная Аргентины встретится с Австрией (22 июня), в 3-м туре — с Иорданией (28 июня). Алжир во 2-м туре сыграет с Иорданией (23 июня), в 3-м туре — с Австрией (28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.