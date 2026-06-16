Сборная Уругвая не смогла победить Саудовскую Аравию в дебютном матче на ЧМ-2026

Завершился матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Саудовской Аравии и Уругваем. Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия). Матч закончился со счётом 1:1.

На 41-й минуте счёт открыл защитник сборной Саудовской Аравии Абдулела Аль-Амри. На 80-й минуте защитник сборной Уругвая Араухо Вильчес сравнял счёт.

Во 2-м туре саудовская национальная команда встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: