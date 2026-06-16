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Владимир Петкович рассказал, что у Алжира нет плана, как остановить Месси в матче ЧМ-2026

Владимир Петкович рассказал, что у Алжира нет плана, как остановить Месси в матче ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович рассказал о предстоящем матче со сборной Аргентины на ЧМ-2026. Встреча состоится 17 июня, начало – 4:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Есть ли у нас план, как остановить Месси? Нет, не больше, чем на любой другой матч. Мы просто будем стараться ограничить всю команду соперника.

Матч против Боливии был важен, в том числе для того, чтобы дать игровое время многим футболистам. Как всегда, победы крайне важны, потому что победа притягивает победы. Мы продлили нашу успешную серию и хотим сохранить этот импульс перед встречей с Аргентиной. Это сложный матч против одного из фаворитов, но нет ничего невозможного. Мы должны в это верить и прибавлять ещё больше.

Африканские команды уже показали на этом чемпионате мира, что у них есть качество. Но говорить сейчас о титуле или полуфинале не имеет смысла. Нужно двигаться шаг за шагом и стараться брать максимум», — приводит слова Петковича Footmercato.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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