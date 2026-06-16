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Саудовская Аравия — Уругвай: Максимилиано Араухо сравнял счёт на 80-й минуте в матче 1-го тура группы H ЧМ-2026

Саудовская Аравия — Уругвай: Максимилиано Араухо сравнял счёт на 80-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Саудовской Аравии и Уругваем. Игра проходит на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступает Маурицио Мариани (Рим, Италия). На момент выхода новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Аль-Амри – 41'     1:1 Араухо Вильчес – 80'    

На 80-й минуте защитник сборной Уругвая Максимилиано Араухо сравнял счёт.

На 41-й минуте счёт открыл защитник сборной Саудовской Аравии Абдулела Аль-Амри.

Во 2-м туре саудовская национальная команда встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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