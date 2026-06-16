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Семшов объяснил, почему Испании не удалось выиграть в матче с Кабо-Верде

Семшов объяснил, почему Испании не удалось выиграть в матче с Кабо-Верде
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал результат матча первого тура группового этапа группы Н между сборными Испании и Кабо-Верде. Встреча завершилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Топовые сборные разгоняются через игры на групповой стадии. От игры к игре они будут прибавлять. Если бы сборной Испании нужно было побеждать, то Ямаль вышел бы с первых минут. Сборная Кабо‑Верде готовилась к чемпионату три недели. Игроки показали дисциплину и хорошее перемещение. Эта игра пойдёт испанцам в плюс. На прошлом чемпионате мира Аргентина, например, в первом матче проиграла Саудовской Аравии, но в итоге выиграла турнир», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий матч сборная Испании проведёт 21 июня с национальной командой Саудовской Аравии, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. Кабо-Верде же сыграет со сборной Уругвая 22 июня, начало встречи запланировано на 1:00 мск.

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