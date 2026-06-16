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Тренер сборной Аргентины: не вижу ничего негативного в присутствии Месси на поле

Тренер сборной Аргентины: не вижу ничего негативного в присутствии Месси на поле
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем Лионеле Месси перед первым матчем на ЧМ-2026 со сборной Алжира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Все хотят видеть Месси на поле. Мы хотим наблюдать за его игрой за всё то, что он даёт команде. Для меня это всегда будет так. Я не вижу ничего негативного в его присутствии на поле. Он оказывался в разных ситуациях, но всегда был рядом и всегда играл ключевую роль для нас. Сейчас он в отличной форме», — приводит слова Скалони Footmercato.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

На групповом этапе турнира сборной Аргентины предстоит встретиться с Алжиром, Австрией и Иорданией.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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