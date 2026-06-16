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Хулиан Альварес обратился к актёру Тому Холланду, исполнившему роль Человека-паука

Хулиан Альварес обратился к актёру Тому Холланду, исполнившему роль Человека-паука
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Нападающий сборной Аргентины и мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес обратился к актёру Тому Холланду, исполнившему роль супергероя Человека-паука в киновселенной Marvel.

Ранее британский актёр сказал: «Ты [Хулиан Альварес] стал бы отличным Человеком-пауком («Паук» — прозвище аргентинского футболиста. — Прим. «Чемпионата»)! Я бы хотел встретиться с тобой однажды, я твой большой поклонник. Ты проведёшь отличный чемпионат мира».

Альварес отреагировал на эти слова, написав в своём аккаунте в социальной сети: «Том Холланд, я сохраню футболку с девятым номером для тебя».

Сборная Аргентины дебютирует на чемпионате мира — 2026 матчем группового этапа с Алжиром (17 июня).

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