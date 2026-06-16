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Макси Араухо повторил достижение Диего Форлана 24-летней давности на чемпионате мира

Макси Араухо повторил достижение Диего Форлана 24-летней давности на чемпионате мира
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Защитник Максимилиано Араухо стал первым уругвайским игроком, забившим в своём дебютном матче на чемпионате мира с 2002 года, когда это удалось Диего Форлану в игре против Сенегала, сообщает
OptaJose на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Аль-Амри – 41'     1:1 Араухо Вильчес – 80'    

Араухо отличился в матче первого тура ЧМ-2026 с Саудовской Аравией. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Во 2-м туре сборная Саудовской Аравии встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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