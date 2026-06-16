Макси Араухо повторил достижение Диего Форлана 24-летней давности на чемпионате мира

Защитник Максимилиано Араухо стал первым уругвайским игроком, забившим в своём дебютном матче на чемпионате мира с 2002 года, когда это удалось Диего Форлану в игре против Сенегала, сообщает

OptaJose на личной странице в социальной сети X.

Араухо отличился в матче первого тура ЧМ-2026 с Саудовской Аравией. Встреча закончилась со счётом 1:1.

Во 2-м туре сборная Саудовской Аравии встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.