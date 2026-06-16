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Агкацев принял участие в блиц-опросе и оценил девушек по 10-балльной шкале

Агкацев принял участие в блиц-опросе и оценил девушек по 10-балльной шкале
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поучаствовал в блиц-опросе в известном формате «Она 10/10, но...» и оценил девушек по разным характеристикам.

— Она 10/10, но не смотрит твои матчи.
— Ой, она 0/10.

— Она 10/10, но говорит, что Сафонов круче Агкацева.
(Смеётся). Она 5/10.

— Она 10/10, но болеет за «Спартак»?
— 2/10.

— Она 10/10, но лайкает других футболистов.
— Пускай лайкает, мне не жалко. 3/10.

— Она 10/10, но не готовит тебе.
— Ой, это плохо, 0/10.

— Она 10/10, но никогда не работала.
— Ничего страшного. 10/10.

— Она 10/10, но храпит ночью.
— Ой, это ужасно. 0/10.

— Она 10/10, но не хочет жить в Краснодаре.
— Как тогда с ней жить? В разных городах, мне кажется, не вариант. Пусть будет тоже ноль. Что-то много нулей.

— Она 10/10, но после матча рассказывает, как ты должен был сыграть.
— Это максимально ужасно для меня, это -10/10.

— Она 10/10, но зарабатывает больше тебя.
— Это тоже неприятно будет, но не критично. Пусть будет 6/10, — сказал Агкацев в видео Fonbet в соцсетях.

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