Агкацев принял участие в блиц-опросе и оценил девушек по 10-балльной шкале

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поучаствовал в блиц-опросе в известном формате «Она 10/10, но...» и оценил девушек по разным характеристикам.

— Она 10/10, но не смотрит твои матчи.

— Ой, она 0/10.

— Она 10/10, но говорит, что Сафонов круче Агкацева.

— (Смеётся). Она 5/10.

— Она 10/10, но болеет за «Спартак»?

— 2/10.

— Она 10/10, но лайкает других футболистов.

— Пускай лайкает, мне не жалко. 3/10.

— Она 10/10, но не готовит тебе.

— Ой, это плохо, 0/10.

— Она 10/10, но никогда не работала.

— Ничего страшного. 10/10.

— Она 10/10, но храпит ночью.

— Ой, это ужасно. 0/10.

— Она 10/10, но не хочет жить в Краснодаре.

— Как тогда с ней жить? В разных городах, мне кажется, не вариант. Пусть будет тоже ноль. Что-то много нулей.

— Она 10/10, но после матча рассказывает, как ты должен был сыграть.

— Это максимально ужасно для меня, это -10/10.

— Она 10/10, но зарабатывает больше тебя.

— Это тоже неприятно будет, но не критично. Пусть будет 6/10, — сказал Агкацев в видео Fonbet в соцсетях.