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Кукурелья опубликовал пост после сенсационной ничьей Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Кукурелья опубликовал пост после сенсационной ничьей Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026
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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья отреагировал на сенсационную ничью в матче с национальной командой Кабо-Верде на ЧМ-2026. Встреча закончилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Никто не говорил, что это будет легко. Мы продолжаем», — написал Кукурелья на личной странице в одной из социальных сетей.

Во втором туре группы H сборная Испании сыграет с Саудовской Аравией (21 июня), а в третьем — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во втором туре встретится с Уругваем (22 июня), а в заключительном матче группового этапа — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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