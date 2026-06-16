Кукурелья опубликовал пост после сенсационной ничьей Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья отреагировал на сенсационную ничью в матче с национальной командой Кабо-Верде на ЧМ-2026. Встреча закончилась со счётом 0:0.

«Никто не говорил, что это будет легко. Мы продолжаем», — написал Кукурелья на личной странице в одной из социальных сетей.

Во втором туре группы H сборная Испании сыграет с Саудовской Аравией (21 июня), а в третьем — с Уругваем (27 июня). Кабо-Верде во втором туре встретится с Уругваем (22 июня), а в заключительном матче группового этапа — с Саудовской Аравией (27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.