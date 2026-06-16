Пике подверг критике Кукурелью за переход в «Реал»

Бывший футболист «Барселоны» Жерар Пике высказался о переходе крайнего защитника Марка Кукурельи в мадридский «Реал». 27-летний футболист является выпускником академии сине-гранатовых, в системе которых он находился до 2020 года.

«Кукурелья прошёл через «Ла Масию». Он носил эмблему «Барселоны» с детства, усвоил ценности клуба и точно знал, что «Барселона» значит для миллионов болельщиков по всему миру. Поэтому это [переход в «Реал»] ещё более болезненный. Игрок, прошедший через «Ла Масию», понимает это соперничество лучше, чем кто-либо другой. Если ты вырос в молодёжной академии «Барселоны», а потом выбрал «Реал» Мадрид, не жди, что болельщики «Барселоны» будут радоваться.

«Ла Масия» — это больше, чем просто футбольная академия: это идентичность. Можно уйти из «Барселоны», но перейти в «Реал» Мадрид после того, как тебя воспитали в «Ла Масии»? Для многих болельщиков это уже перебор. Люди могут принимать собственные решения, но настоящий болельщик «Барсы» не забывает, откуда он родом», — приводит слова Пике Defensa Central.

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