«Должны были выиграть!» Бьелса — о ничьей Уругвая в матче с Саудовской Аравией на ЧМ

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал ничейный результат небесно-голубых в матче с Саудовской Аравией (1:1) в 1-м туре чемпионата мира 2026 года. Команда Бьелсы сравняла счёт на 80-й минуте.

«Это соперник, которого мы должны были победить! Наша команда не включилась в игру на несколько минут в первом тайме. Это говорит, что мы действовали не лучшим образом, но должны были выиграть этот матч. Не знаю, изменился ли матч после замен или повлияли другие причины», — приводит слова Бьелсы аккаунт dataref на странице в социальной сети X.

Во 2-м туре саудовская национальная команда встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

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