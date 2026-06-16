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«Должны были выиграть!» Бьелса — о ничьей Уругвая в матче с Саудовской Аравией на ЧМ

«Должны были выиграть!» Бьелса — о ничьей Уругвая в матче с Саудовской Аравией на ЧМ
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Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса прокомментировал ничейный результат небесно-голубых в матче с Саудовской Аравией (1:1) в 1-м туре чемпионата мира 2026 года. Команда Бьелсы сравняла счёт на 80-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Аль-Амри – 41'     1:1 Араухо Вильчес – 80'    

«Это соперник, которого мы должны были победить! Наша команда не включилась в игру на несколько минут в первом тайме. Это говорит, что мы действовали не лучшим образом, но должны были выиграть этот матч. Не знаю, изменился ли матч после замен или повлияли другие причины», — приводит слова Бьелсы аккаунт dataref на странице в социальной сети X.

Во 2-м туре саудовская национальная команда встретится с Испанией (21 июня), в 3-м туре — с Кабо-Верде (27 июня). Уругвай во 2-м туре сыграет с Кабо-Верде (22 июня), в 3-м туре — с Испанией (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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