Защитник «Локомотива» — о Ямале: зависимость сборной Испании от него — это проблема

Защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал игру сборной Испании в матче 1-ого тура группового этапа чемпионата мира с национальной командой Кабо-Верде и высказался о роли нападающего Ламина Ямаля. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Ямаль — самый важный игрок для Испании. Он много создаёт моментов, обостряет. За счёт этого у команды больше возможностей забить гол. Против таких игроков сложно играть. Зависимость сборной Испании от него — это проблема. Любая травма может доставить проблемы. Сегодня после его выхода на поле испанцы стали создавать больше моментов», — сказал Ненахов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий матч сборная Испании проведёт 21 июня с национальной командой Саудовской Аравии, начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.