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Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча Уругвай — Саудовская Аравия на ЧМ-2026

Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча Уругвай — Саудовская Аравия на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Уругвая и мадридского «Реала» Федерико Вальверде признан лучшим игроком матча с Саудовской Аравией (1:1) в 1-м туре чемпионата мира 2026 года. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 01:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
1 : 1
Уругвай
1:0 Аль-Амри – 41'     1:1 Араухо Вильчес – 80'    

Вальверде вышел на поле с первых минут и не отметился результативными действиями.

Игра проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра выступил Маурицио Мариани (Рим, Италия). На 41-й минуте счёт открыл защитник сборной Саудовской Аравии Абдулела Аль-Амри. На 80-й минуте защитник сборной Уругвая Араухо Вильчес сравнял счёт.

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