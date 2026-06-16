Эрве Ренар может возглавить сборную Туниса — Молина

Французский специалист, ранее возглавлявший национальную команду Саудовской Аравии, Эрве Ренар станет главным тренером сборной Туниса. Об этом сообщает журналист Ромен Молина в социальной сети X. В первом матче группового этапа национальная команда Туниса проиграла сборной Швеции с разгромным счётом 1:5.

По информации журналиста, у руководства сборной есть глобальный проект, выходящий за рамки чемпионата мира.

Отметим, Сабри Лямуши, возглавлявший Тунис, был уволен с поста главного тренера после поражения в первом матче чемпионата мира.

Следующий матч сборная Туниса проведёт с национальной командой Японии 21 июня.