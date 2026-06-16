Эрве Ренар может возглавить сборную Туниса — Молина
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Французский специалист, ранее возглавлявший национальную команду Саудовской Аравии, Эрве Ренар станет главным тренером сборной Туниса. Об этом сообщает журналист Ромен Молина в социальной сети X. В первом матче группового этапа национальная команда Туниса проиграла сборной Швеции с разгромным счётом 1:5.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7' 2:0 Исак – 30' 2:1 Рекик – 43' 3:1 Дьёкереш – 59' 4:1 Сванберг – 84' 5:1 Аяри – 90+6'
По информации журналиста, у руководства сборной есть глобальный проект, выходящий за рамки чемпионата мира.
Отметим, Сабри Лямуши, возглавлявший Тунис, был уволен с поста главного тренера после поражения в первом матче чемпионата мира.
Следующий матч сборная Туниса проведёт с национальной командой Японии 21 июня.
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