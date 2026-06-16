ФИФА завершила расследование в отношении арбитра, которого обвиняли в расизме на ЧМ-2026

ФИФА завершила расследование в отношении видеоассистента арбитра Шона Эванса и не выявила нарушений Дисциплинарного кодекса организации. Ранее организация Fare усмотрела в жесте, показанном Эвансом во время трансляции матча Германия — Кюрасао, возможную связь с расистской символикой.

«ФИФА завершила расследование в отношении видеоассистента арбитра Шона Эванса. В организации не нашли нарушений дисциплинарного кодекса. ранее организация Fare усмотрела в жесте, показанном Эвансом во время трансляции матча Германия — Кюрасао, возможную связь с расистским символов», — приводит заявление ФИФА ESPN.

Ранее организация Fare усмотрела в жесте, показанном Эвансом во время трансляции матча Германия — Кюрасао, возможную связь с расистской символикой.