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Журналист Джейкобс раскрыл, почему Кукурелья решил перейти в «Реал» из «Челси»

Журналист Джейкобс раскрыл, почему Кукурелья решил перейти в «Реал» из «Челси»
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Бывший левый защитник «Челси» Марк Кукурелья принял решение вернуться в Испанию и перейти в мадридский «Реал» по личным и семейным причинам. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, лондонский клуб был готов отпустить 27-летнего футболиста ввиду прогресса защитника Йоррела Хато. После ухода Кукурельи «Челси» хочет приобрести как минимум двух игроков основного состава, способных конкурировать на уровне чемпионата Англии.

Испанский защитник играл за «Челси» с 2022 года. За этот период Кукурелья принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Футболист подписал контракт с «Реалом» на шесть сезонов — до 2032 года.

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