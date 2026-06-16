Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Франция — Сенегал, кто покажет

16 июня состоится матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Сенегала. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

Во 2-м туре сборная Франции встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.