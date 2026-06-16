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Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Франция — Сенегал, кто покажет

Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу 2026 Франция — Сенегал, кто покажет
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16 июня состоится матч 1-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Сенегала. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре сборная Франции встретится с Ираком (23 июня), в 3-м туре — с Норвегией (26 июня). Сенегал во 2-м туре сыграет с Норвегией (23 июня), в 3-м туре — с Ираком (26 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В текущем розыгрыше чемпионата мира участвуют 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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