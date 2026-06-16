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Иран — Новая Зеландия: Джаст открыл счёт на седьмой минуте в матче 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026

Иран — Новая Зеландия: Джаст открыл счёт на седьмой минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Ирана и Новой Зеландии. Игра проходит на стадионе «Соу-Фай» (Инглвуд, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Рамос Паласуэлос из Мексики. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу Новой Зеландии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
16 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Иран
2-й тайм
1 : 1
Новая Зеландия
0:1 Джаст – 7'     1:1 Резаян – 33'    

На седьмой минуте счёт открыл нападающий сборной Новой Зеландии Элайджа Джаст.

Во 2-м туре группы G иранская национальная команда встретится с Бельгией (21 июня), в 3-м туре — с Египтом (27 июня). Новая Зеландия во 2-м туре сыграет с Египтом (22 июня), в 3-м туре — с Бельгией (27 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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