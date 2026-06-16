Расписание матчей чемпионата мира по футболу — 2026 на 16 июня

Сегодня, 16 июня, продолжится чемпионат мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 16 и 17 июня (время московское):

22:00. Франция – Сенегал;

1:00. Ирак – Норвегия;

4:00. Аргентина – Алжир;

4:00. Австрия – Иордания

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В розыгрыше турнира принимают участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.