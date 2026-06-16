Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поль Погба дал совет Ламину Ямалю

Поль Погба дал совет Ламину Ямалю
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Франции, чемпион мира — 2018 Поль Погба ответил, какой совет он мог бы дать 18-летнему нападающему сборной Испании и «Барселоны» Ламину Ямалю.

«Ламин отлично себя чувствует, он молод и спокоен. Ямаль не хочет, чтобы люди думали, что ему 30 лет. Я бы посоветовал Ламину сосредоточиться только на игре в футбол, ни на чём другом. Ему следует окружить себя хорошими людьми. Его семья и его менеджер важны. Пусть они заботятся о его имидже, а он пусть сосредоточится исключительно на футболе.

Если он не лучший [футболист], то точно в тройке лучших. Если он не первый, то второй или третий», — приводит слова Погба El Chiringuito.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Защитник «Локомотива» — о Ямале: зависимость сборной Испании от него — это проблема

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android