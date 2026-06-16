Поль Погба дал совет Ламину Ямалю

Бывший полузащитник сборной Франции, чемпион мира — 2018 Поль Погба ответил, какой совет он мог бы дать 18-летнему нападающему сборной Испании и «Барселоны» Ламину Ямалю.

«Ламин отлично себя чувствует, он молод и спокоен. Ямаль не хочет, чтобы люди думали, что ему 30 лет. Я бы посоветовал Ламину сосредоточиться только на игре в футбол, ни на чём другом. Ему следует окружить себя хорошими людьми. Его семья и его менеджер важны. Пусть они заботятся о его имидже, а он пусть сосредоточится исключительно на футболе.

Если он не лучший [футболист], то точно в тройке лучших. Если он не первый, то второй или третий», — приводит слова Погба El Chiringuito.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Чем уникален Ламин Ямаль: