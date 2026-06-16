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«Я шокирован». Тренер сборной Египта – о судействе в матче с Бельгией на ЧМ-2026

«Я шокирован». Тренер сборной Египта – о судействе в матче с Бельгией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Египта по футболу Хоссам Хассан раскритиковал судейство в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной Бельгии (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа G. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 22:00 МСК
Бельгия
Окончен
1 : 1
Египет
0:1 Ашур – 19'     1:1 Хани – 66'    

«У нас был пенальти, который был абсолютно стопроцентным. Я шокирован, что судья даже не посмотрел VAR. Если бы такое было в нашу пользу, его бы точно назначили. Мы были близки к победе — Египет не маленькая команда», — приводит слова Хассана USA Today.

Во 2-м туре группы G бельгийская национальная команда встретится с Ираном (21 июня), в 3-м туре — с Новой Зеландией (27 июня). Египет во 2-м туре сыграет с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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