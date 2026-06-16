«Я шокирован». Тренер сборной Египта – о судействе в матче с Бельгией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Египта по футболу Хоссам Хассан раскритиковал судейство в матче первого тура ЧМ-2026 со сборной Бельгии (1:1).

«У нас был пенальти, который был абсолютно стопроцентным. Я шокирован, что судья даже не посмотрел VAR. Если бы такое было в нашу пользу, его бы точно назначили. Мы были близки к победе — Египет не маленькая команда», — приводит слова Хассана USA Today.

Во 2-м туре группы G бельгийская национальная команда встретится с Ираном (21 июня), в 3-м туре — с Новой Зеландией (27 июня). Египет во 2-м туре сыграет с Новой Зеландией (22 июня), в 3-м туре — с Ираном (27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.